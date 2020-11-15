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الحاكم الجمهورى لولاية أركنسا: "من الجيد أن يغرد ترامب بأن بايدن فاز بالانتخابات"

الأحد، 15 نوفمبر 2020 07:34 م
الحاكم الجمهورى لولاية أركنسا: "من الجيد أن يغرد ترامب بأن بايدن فاز بالانتخابات" ترامب
كتب أحمد عرفة

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قال الحاكم الجمهورى لولاية أركنسا لقناة NBC الأمريكية، إنه من المهم وصول المعلومات الاستخباراتية لجو بايدن كى يستعد للفترة الانتقالية، وفقا لمصادر إعلامية، وأضاف الحاكم الجمهوري لولاية أركنسا أنه يحب أن نقبل نتيجة الانتخابات.

 

وتابع الحاكم الجمهورى لولاية أركنسا: كان من الجيد أن نرى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب يغرد بأن بايدن فاز وأعتقد أن ذلك بداية الإقرار.

 

واستطرد الحاكم الجمهورى لولاية أركنسا: لدى أعدائنا فرصة لاستغلال الوضع، ونريد ضمان انتقال سلس للسلطة.


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انتخابات

امريكا

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