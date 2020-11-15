"الثقافة والقوى الناعمة".. ندوة بجامعة جنوب الوادى.. صور

قنا- وائل محمد

نظمت جامعة جنوب الوادي تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، ندوة بعنوان " الثقافة والقوى الناعمة" بالتعاون مع دار المعارف على هامش مبادرة " أسرة تقرأ ، أمة تنهض" ، وذلك بحضور الدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد السيد عبدالوهاب عميد كلية الآداب.

وحضر من دار المعارف كلاً من سعيد عبده مصطفى رئيس مجلس إدارة دار المعارف ومجلة اكتوبر والكاتب الصحفي محمد نجم مدير عام مجلة أكتوبر.

وأعرب الدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن سعادته باستضافة وفد مؤسسة دار المعارف ومجلة اكتوبر، مؤكدا عن تقدير جامعة جنوب الوادي لكافة المبادرات التوعوية التي تحث الطلاب على القراءة ومطالعة الكتب والمعارف المختلفة.

ونوه الدكتور أحمد كمال نصارى عن دور الجامعة في خدمة المجتمع المحلى بتشجيع المبادرات التي تهدف لنشر الثقافة بين أبناء الوطن لمحاربة الأفكار المتطرفة والإرهاب الأسود.

وقدم سعيد عبده مصطفى رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف شكره لقيادات جامعة جنوب الوادي لتشجيعهم كافة المبادرات التوعوية وانفتاح الجامعة على مؤسسات المجتمع المصري التي تسعى لنشر التوعية الصحيحة ، وتفيد الطلاب على المطالعة من خلال المعرض الذى تم افتتاحه اليوم الذى يوفر لزواره من الطلاب واعضاء هيئة التدريس وكافة المترددين على الجامعة فعاليات ثقافية مختلفة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف أن مبادرة " أسرة تقرأ، أمة تنهض " مستمرة للعام الرابع على التوالي من خلال تجميع أكبر عدد من الناشرين استطعنا تجميعهم للانتقال للقارئ في كل مكان.

وأكد سعيد مصطفى عبده رئيس مؤسسة دار المعارف أن المبادرة تشمل عددا كبيرا من محافظات مصر حيث قمنا بتوقيع برتوكول تعاون مع عدد من الجامعات المصرية وكذلك التعاون مع وزارة الثقافة ممثلة في قصور الثقافة ومراكز الشباب وفروع دار المعارف المنتشرة على مستوى الجمهورية، لتغطية احتياجات القراء، حيث نوفر مكانا مناسبا ينتقل إليه الناشرون دون أي رسوم للإيجار أو مصروفات تيسيرًا عليه

وأشاد الكاتب الصحفي محمد نجم مدير عام مجلة اكتوبر بالدور الذى تلعبه جامعة جنوب الوادي في نشر الثقافة والعلوم والآداب في مجتمعها المحلى ، وكذلك بدورها التنموي من قوافل صحية وتوعوية.

وتحدث الكاتب الصحفي محمد نجم في ندوة " الثقافة والقوى الناعمة" المقامة بكلية الآداب عن دور الثقافة كأحد الأدوار الرئيسية في جذب شرائح كبيرة من الشباب وتوعيتهم وحثهم على المطالعة الثقافية والقراءة و زيادة الوعي لديهم باقتناء بعض الكتب.

وأشار الدكتور محمد السيد عبدالوهاب عميد كلية الآداب، عن دور خريجي كليات الآداب في مختلف الجامعات المصرية وحملهم راية الثقافة والفكر وان خِيرة من حملوا راية الفكر والثقافة هم من خريجي كليات الآداب.

وبنهاية الندوة أهدى سعيد مصطفى عبده رئيس مؤسسة دار المعارف درع المؤسسة إلى الدكتور محمد السيد عبدالوهاب عميد كلية الآداب تقديرا له عن دور كلية الآداب بالجامعة في نشر الثقافة والفكر.

شهد الندوة الدكتور وحيد الدين طاهر وكيل كلية الآداب لشئون الدراسات العليا والبحوث ورؤساء الأقسام وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ولفيف من الطلبة والطالبات .







