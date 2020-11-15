البحوث الزراعية بالوادى الجديد تنظم دورات تدريبية لمكافحة سوسة النخيل

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

نظمت محطة البحوث الزراعية بالخارجة بمحافظة الوادي الجديد، مساء اليوم الأحد، الدورة التدريبية الأولي لمكافحة سوسة النخيل الحمراء ، بقاعة الدكتور عصام بكر بمحطة البحوث الزراعية بالخارجة بحي الأمل .

وأوضح الدكتور صلاح محمود جميل مدير المحطة الاقليمية للبحوث الزراعية بالوادي الجديد، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن الهدف من هذه الدورة، رفع كفاءة المشاركين في مقاومة حشرة سوسة النخيل الحمراء للحد من خطورتها والقضاء عليها، وتعريفهم بسلوك الحشرة والكشف المبكر عن الإصابة، و طرق الإبلاغ عن الإصابة والوسائل المناسبة للسيطرة عليها.

ومن جانبه قال الدكتور مجد المرسى، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، إن سوسة النخيل الحمراء من أشد الآفات فتكًا بأشجار النخيل في العالم وفى مصر بصفة خاصة وتصيب جميع أنواع أشجار النخيل سواء البلح أو الزينة ، مضيفا أن الحملات والندوات الإرشادية التي تشمل مختلف الأماكن والزمامات، تبدأ بالتعريف بمظاهر الإصابة ومكانها وطرق المكافحة الكيميائية والسلوكية والوقائية، والكشف المبكر عن الإصابة والأساليب الحديثة لذلك، إضافة إلى طرق الإبلاغ عن الإصابة والوسائل المناسبة للسيطرة عليها.