الانتهاء من إصلاح كسر ماسورة مياه للشرب وسط الإسكندرية.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن حى وسط الإسكندرية، الانتهاء من إصلاح كسر ماسورة مياه بشارع مرسى بدر، وتركيب 3 شنايش أمطار جديدة بشارع ابن حزم بالازاريطة، وذلك فى إطار الاهتمام بشبكة الطرق بحى وسط، ووفقا لتوجيهات اللواء علاء يوسف رئيس الحي.

وأشار حى وسط الإسكندرية فى بيان له اليوم، أنه تم الانتهاء من أعمال إصلاح كسر ماسورة مياه أمام 9 شارع مرسى بدر، وتم التنسيق مع إدارة مرور الإسكندرية، لاستكمال أعمال إعادة الشىء لأصله.

وفى سياق متصل أكد حى وسط أنه تم الانتهاء من أعمال تركيب عدد 3 شنايش أمطار جديدة بشارع ابن حزم بالازاريطة لرفع كفاءة تصريف مياه الأمطار بالشارع، وتمت المتابعة بمعرفة إدارة الطرق بالحى، وذلك فى اطار الجهود المبذولة لتطوير ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية بالحى، للمحافظة على سيولة الحركة المرورية، وسلامة المارة.

من جهة أخرى واصل حى المنتزه أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود رئيس الحى جهوده لتوفير الخدمات والمرافق العامة للمواطنين بنطاق الحى، وفى استجابة من شركة الصرف الصحى للمذكرة المعروضة على الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، بضرورة وضع شارع 2و3 من 45 قبلى فى أولويات خطط الشركة تم إنشاء وصلة فرعية أمام مطبقى ش 2و3، وتوجيه سيارة شفط لسحب المياه من مطبق ش 3 لحين الانتهاء من عمل الوصلة الفرعية، كما تم إصلاح الكسر فى مواسير الصرف فى شارع 3 بالتنسيق مع جميع شركات المرافق.



اصلاح كسر ماسورة



اعمال الاصلاح