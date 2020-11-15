الإندبندنت: جولة حاسمة من مفاوضات بريكست قبل القمة الأخيرة الخميس المقل

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن المفاوضين التجاريين البريطانيين وصلوا إلى بروكسل لإجراء جولة حاسمة من المحادثات ، حيث حذر قادة الاتحاد الأوروبي من الحاجة إلى تحقيق "تقدم كبير" لتجنب احتمال عدم التوصل إلى اتفاق في قمة بريكست الأخيرة فى 19 نوفمبر.

وأثناء سفره إلى عاصمة الاتحاد الأوروبي ، حذر كبير المفاوضين ديفيد فروست ، من أن الاتفاق قد لا يكون ممكنًا ، مع اقتراب موعد نهائي غير رسمي في منتصف نوفمبر أكثر من أي وقت مضى.

ووصف وزير الخارجية الأيرلندي ، احتمالات التوصل إلى اتفاق بأنها "صعبة للغاية" لكنها "قابلة للتنفيذ" ، بينما قال وزراء حكومة المملكة المتحدة ، إن هذا كان "أسبوعًا تحتاج فيه الأمور إلى التحرك" لتبرير مزيد من الوقت على طاولة المفاوضات.

وأضافت الصحيفة ، أنه على الرغم من التفاؤل في بداية نوفمبر عندما كثف الجانبان المحادثات ، قال الجانبان إن الاجتماعات اليومية لم تسفر عن تقدم يذكر بشأن المعوقات الأساسية التي أعاقت الاتفاق منذ بداية العام.

وصرحت كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ، أنه يجب توقيع اتفاق بحلول منتصف نوفمبر لإعطاء الوقت للتصديق قبل العام الجديد ، عندما تنتهي الفترة الانتقالية وتخرج من بريطانيا من السوق الموحدة و الاتحاد الجمركي.