وأضاف البيان "اعترف الإرهابيون بالتخطيط لشن هجمات متفرقة لزعزعة الاستقرار الأمني، وجرى إحالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".