الأقباط يحتفلون بالليلة الختامية لاحتفالات دير مارجرجس بجبل الرزيقات.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

احتفل الأقباط الأرثوذكس في محافظة الأقصر، اليوم الأحد، بفعاليات الليلة الختامية للإحتفال السنوي لدير الشهيد العظيم مارجرجس بالرزيقات، الذى استمر هذا العام 11 يومًا، بتقديم النذور وإشعال الشموع أمام الأيقونة، بمناسبة ذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد مارجرجس بمدينة "اللد" في فلسطين، وذلك وسط إجراءات أحترازية وأمنية مشددة.

وترأس مراسم احتفالات الليلة الختامية، أعضاء اللجنة البابوية المشرفة على أحتفالات دير مارجرجس بالرزيقات، الأنبا هدرا مطران أسوان، نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوي للدير، الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص، نيافة الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، بصلوات رفع بخور عشية والتسبحة والقداسات، بمشاركة مجمع رهبان الدير، وخورس الشمامسة، والشعب القبطي، وشهد الإحتفال طواف عدد من الشمامسة أرجاء الكنيسة مع الالتزام بكافة الإجراءات الأحترازية والتباعد الإجتماعي، حاملين الشموع والصلبان، ومن خلفهم الأب الأسقف والآباء الكهنة حاملين أيقونة الشهيد مارجرجس الروماني، وسط أصوات التراتيل والتماجيد وفرحة عارمة من شعب الكنيسة الذي تهافت لأخذ البركة من أيقونة مارجرجس .

وفي نفس السياق، كثفت قوات الشرطة وخبراء المفرقعات من تواجدهم بمحيط الدير، خلال تشديد إجراءات التفتيش للوافدين إليها وتفعيل البوابات الإلكترونية، وتواجد خدام ومسئولي الأمن بالدير للتعرف على الوافدين لمساعدة رجال الأمن خلال عملية التفتيش، وذلك في إطار خطة تأمين الكنائس خلال فترة الأحتفال، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية طبقاً للتعليمات جراء الوقاية من فيروس كورونا.

وبدأت الاحتفالات والتى تستمر لمدة سبعة أيام من 10 نوفمبر وحتى 16 نوفمبر 2020، بحمل أيقونة كبيرة للشهيد العظيم مارجرجس الروماني، وأمامهم الشمامسة بالملابس البيضاء وتعلو أصواتهم بالتسابيح، وخلفهم الرهبان وبدأت الدورة والطواف بالإيقونة كأهم مظهر من مظاهر الاحتفال والتى يطلق عليها أسم الدورة أو الزفة، واصطف خلف الأيقونة عدد كبير من الزوار، والتى تعالت أصوات الترانيم والتسابيح والمدائح والزغاريد من النساء حين رؤيتهم ايقونة الشهيد مارجرجس الروماني، داخل الكنيسة الأثرية للدير، وذلك وسط إجراءات أحترازية مشددة من أرتداء الكمامة وتطبيق مسافة التباعد الاجتماعي.

وكان قد أعلن دير مارجرجس بالرزيقات، أنه تقرر عدم وجود مبيت أو إقامة خيام أو محلات داخل أو خارج الدير نهائياً، مع وجود إقامة قداسات يومية، وذلك خلال فترة الاحتفال التى تنتهى فى يوم 16 نوفمبر 2020 المقبل، وحذر دير مارجرجس بالرزيقات، أنه على جميع الزائرين ممن يرغبون فى زيارة الدير والمزارات، اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية قبل المجيء للدير، ومنع الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ولو طفيف فى درجات حرارة الجسم والسعال والتهاب الحلق أو أى أعراض تنفسية بأى شكل عن الزيارة، وذلك لمنع إنتشار العدوى بين المواطنين خلال فترة الاحتفالات .



الأقباط-يحتفلون-باليلة-الختامية-لإحتفالات-دير-مارجرجس



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اليوم-الختامى-لاحتفالات-دير-مارجرجس



جانب-من-الاحتفالات-الختامية-بالدير