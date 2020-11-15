الأردن تسجل 2373 إصابة جديدة و68 بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 2373 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 143 ألفًا و678 حالة.
وأوضحت الوزارة -في بيان وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية اليوم /الأحد/- أنه تم تسجيل 188 حالة شفاء، بالإضافة لتسجيل 68 وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 1772 حالة.
الأردن تسجل 2373 إصابة جديدة و68 بكوروناالأحد، 15 نوفمبر 2020 05:56 م
كورونا فى الأردن - أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 2373 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 143 ألفًا و678 حالة.
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