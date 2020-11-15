اليوم السابع
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خالد صلاح
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الأردن تسجل 2373 إصابة جديدة و68 بكورونا

الأحد، 15 نوفمبر 2020 05:56 م
الأردن تسجل 2373 إصابة جديدة و68 بكورونا كورونا فى الأردن - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 2373 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 143 ألفًا و678 حالة.
وأوضحت الوزارة -في بيان وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية اليوم /الأحد/- أنه تم تسجيل 188 حالة شفاء، بالإضافة لتسجيل 68 وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 1772 حالة.


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