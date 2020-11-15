اعرف مصير سما المصرى بعد حبسها سنتين بتهمة التحريض على الفسق

كتب أحمد حسنى

قبل ساعات من نظر محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، استئناف سما المصرى على حكم حبسها سنتين فى التحريض على الفسق والفجور، بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، "اليوم السابع" يوضح مصير سما المصرى فى استئافها على حبسها سنتين.

ويقول المحامى خالد محمد، إن محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، لها الحق فى رفض الحكم الصادر من محكمة أول درجة، والقضاء بحكم جديد أقل أو تبرئة المتهمة من التهم المسندة إليها، أو تأييد الحكم الصادر من محكمة جنح الاقتصادية، مضيفاً أن سما المصرى أمام إحدى الخيارات وهى تأييد حكم حبسها سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، أو إلغاء الحكم والقضاء ببراءتها، أو تخفيف الحكم وفقاً لما تراه هيئة المحكمة.

كان النائب العام أمر بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن وشهرتها سما المصري لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي ، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة ، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها ، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة ، وبعرض أمر النظر في مد حبسها اليوم على قاضي المعارضات أمر بمده خمسة عشر يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.