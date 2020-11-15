ارتفاع إصابات كورونا فى بلجيكا إلى أكثر من 525 ألف حالة

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ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بلجيكا إلى 525 ألفا و12 حالة، وذلك عقب تسجيل 4 آلاف و619 إصابة جديدة، وذكرت شبكة (يورونيوز) الأوروبية اليوم أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 14 ألفا و106 حالات، وذلك عقب تسجيل 215 وفاة جديدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.