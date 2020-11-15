إيلون ماسك: أعانى "على الأرجح" من إصابة متوسطة بكورونا

قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا أمس السبت إنه يعاني "على الأرجح" من إصابة متوسطة بكوفيد-19 مع مواصلته التشكيك في دقة اختبارات الكشف عن المرض.

وكتب ماسك على حسابه على موقع تويتر "حصلت على نتائج مختلفة تماما من معامل مختلفة، لكني أعاني على الأرجح من حالة إصابة متوسطة بكوفيد-19. الأعراض التي أعاني منها هي أعراض نزلة برد خفيفة، وهذه ليست مفاجأة حيث أن فيروس كورونا هو أحد أنواع البرد".

ولم يذكر ماسك ما إذا كانت النتائج من اختبارات تفاعل البوليمريز المتسلسل (بي.سي.آر) وهي الأكثر دقة من الاختبارات السريعة.

وكتب ماسك ردا على مستخدم سأله عن الأعراض "تتباين صعودا وهبوطا بشكل قليل. أشعر وكأنها نزلة برد عادية لكن أعاني من تكسير في الجسد ... أكثر من السعال والعطس".

وقال ماسك يوم الخميس إن نتائج اختبار المستضد السريع من نفس الجهاز ونفس الاختبار جاءت إيجابية مرتين وسلبية مرتين في اليوم نفسه.