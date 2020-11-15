إيران تعلن التعبئة العامة لمواجهة كورونا.. وتؤكد: الالتزام بها واجب أخلاقى ودينى

كتب أحمد عرفة

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحانى، اليوم الأحد، التعبئة العامة في إيران لمكافحة فيروس كورونا قبل أيام من البدء بفرض قيود شديدة السبت المقبل.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضح الرئيس الإيراني أنه نظرا لتوصيات وزارة الصحة ومقر مكافحة فيروس كورونا، فإنه سيتم فرض قيود صارمة، موضحا أن الالتزام بها واجب أخلاقي وديني وثوري على الجميع.

ودعا الرئيس الإيراني الأجهزة الحكومية إلى تطبيق المقررات بدقة، موجها مؤسسة التخطيط والموازنة إلى تأمين الأموال اللازمة لتطبيق الإجراءات الجديدة، ومنحها إلى وزارة الصحة والأجهزة المعنية.

ودعا حسن روحانى، الشرطة الإيرانية وقوات التعبئة والباسيج إلى تطبيق القرارات العقابية بصرامة، وتغريم كل من ينتهك الإرشادات الصحية والتباعد الاجتماعي، كما طالب المسؤولين السياسيين ووسائل الإعلام إلى عدم تسييس مكافحة الجائحة.