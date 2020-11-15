إندونيسيا تسجل 4106 إصابات جديدة بكورونا و36 وفاة

رويترز

أظهرت بيانات نشرها فريق العمل المكلف بمتابعة تطورات مرض كوفيد-19 في إندونيسيا أن البلاد سجلت 4106 إصابات جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 467113 إصابة.

كما سجلت البلاد 36 وفاة بالمرض، ليصل إجمالي الوفيات إلى 15211. كما تماثل 391991 للشفاء من الفيروس.

وكانت قد علقت البرازيل المرحلة الأخيرة من تجربة اللقاح الصيني بعد ورود أنباء عن وفاة شخص، ولكن ليس بسبب اللقاح، في حين وردت تقارير عن استمرار إندونيسيا تجربة لقاح Sinovac بعناية إضافية.

وأيدت شركة Sinovac Biotech سلامة لقاح فيروس كورونا ، قائلة في بيان لها إنها "واثقة من سلامة اللقاح" ، وأن الحادث الضار "لا علاقة له باللقاح".