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إقليم كردستان: بغداد لا تتعامل مع أربيل بحسب قوانين الفيدرالية

الأحد، 15 نوفمبر 2020 05:02 م
إقليم كردستان: بغداد لا تتعامل مع أربيل بحسب قوانين الفيدرالية كردستان
كتب أحمد عرفة

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قال مسعود بارزانى رئيس إقليم كردستان العراق، أن بغداد لا تتعامل مع أربيل بحسب قوانين الفيدرالية وهذا يجب أن يتغيّر، موضحا أنه حتى الآن لا يوجد نظام فيدرالى بل مركزية قاسية تريد أن يكون القرار لبغداد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

 

وأضاف رئيس إقليم كردستان العراق، أن النظام الفيدرالى موجود على الورق فقط ولا يُطبّق نهائيًا، موضحا أنه يجب أن يكون إقليم كردستان جزء من القرض الذى تتحدث عنه بغداد.

 

ولفت مسعود بارزانى، إلى أنه كانت بغداد مساعدة لإرسال 900 مليار دينار شهريًا لنا فسنرسل لهد واردات النفط.


العراق

مسعود برزانى

بغداد

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