وذكرت المحافظة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ اليوم الأحد، أنه بعد ثبوت إصابة 50 مواطنا بالفيروس في قرية "تل" تقرر إغلاقها، حتى تتمكن الطواقم المختصة من حصر الخارطة الوبائية.



وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة، أعلنت السبت، تسجيل 10 وفيات و653 إصابة جديدة بفيروس كورونا و424 حالة تعاف خلال الـ 24 ساعة الماضية.