قرر محافظ نابلس الفلسطينية إبراهيم رمضان إغلاق بلدة "تل"، جنوب غرب المحافظة، ثلاثة أيام مبدئيا؛ بسبب تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا.
وذكرت المحافظة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ اليوم الأحد، أنه بعد ثبوت إصابة 50 مواطنا بالفيروس في قرية "تل" تقرر إغلاقها، حتى تتمكن الطواقم المختصة من حصر الخارطة الوبائية.
وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة، أعلنت السبت، تسجيل 10 وفيات و653 إصابة جديدة بفيروس كورونا و424 حالة تعاف خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت الكيلة - فى التقرير اليومى للحالة الوبائية للفيروس بفلسطين، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - أن نسبة التعافى من فيروس كورونا فى البلاد بلغت 87.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.2%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.
ولفتت وزيرة الصحة الفلسطينية إلى وجود 40 مريضًا فى غرف العناية المكثفة، بينهم 9 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.
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