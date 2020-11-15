إصابة وزير الصحة الأوكرانى بفيروس كورونا مع زيادة عدد الحالات

رويترز

قال وزير الصحة الأوكرانى ماكسيم ستيبانوف إن الفحوص أثبتت إصابته بمرض كوفيد-19 وذلك بعد وقت قصير من إعلانه أن بلاده سجلت عددا قياسيا لحالات الإصابة اليومية، وقال ستيبانوف في تصريحات تلفزيونية "هذه حرب، كل يوم يودي الفيروس بحياة أوكرانيين" مضيفا أن أوكرانيا سجلت 12524 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ارتفاعا من الرقم القياسي السابق البالغ 11787 حالة.