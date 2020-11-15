اليوم السابع
Ads
الأحد، 15 نوفمبر 2020 04:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إصابة وزير الصحة الأوكرانى بفيروس كورونا مع زيادة عدد الحالات

الأحد، 15 نوفمبر 2020 02:00 ص
إصابة وزير الصحة الأوكرانى بفيروس كورونا مع زيادة عدد الحالات وزير الصحة الأوكرانى ماكسيم ستيبانوف
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير الصحة الأوكرانى ماكسيم ستيبانوف إن الفحوص أثبتت إصابته بمرض كوفيد-19 وذلك بعد وقت قصير من إعلانه أن بلاده سجلت عددا قياسيا لحالات الإصابة اليومية، وقال ستيبانوف في تصريحات تلفزيونية "هذه حرب، كل يوم يودي الفيروس بحياة أوكرانيين" مضيفا أن أوكرانيا سجلت 12524 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ارتفاعا من الرقم القياسي السابق البالغ 11787 حالة.

ويبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في أوكرانيا حتى الآن 525176 بينما وصل عدد الوفيات إلى 9508 حالات.

 


ماكسيم ستيبانوف

أوكرانيا

أخبار أوكرانيا

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة