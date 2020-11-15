اليوم السابع
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إحالة 41 طبيبا وممرضا وإداريا للتحقيق بالقناطر الخيرية لتغيبهم عن العمل

الأحد، 15 نوفمبر 2020 01:01 ص
إحالة 41 طبيبا وممرضا وإداريا للتحقيق بالقناطر الخيرية لتغيبهم عن العمل وحدة صحية - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أجرى اللواء محمد سالم رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية، جولة لمتابعة سير العمل بالوحدات الصحية بقرى باسوس وأبو الغيط وشلقان، لمتابعة مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالوحدات الصحية التابعة لتلك القرى.

وأعلن رئيس مدينة القناطر، أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 41 شخصا تغيبوا عن العمل بدون إذن، وهم 32 طبيبا و5 مراقبين صحيين و2 كاتب و2 إدارى، وعدم التوقيع بدفتر الحضور أو الانصراف، موضحا أن الجولة جاءت بعد ورود شكاوى من المواطنين بعدم تواجد أطباء بالوحدات الصحية بتلك القرى، وعلى الفور جرى تنظيم الحملة.

فيما عقد الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، اجتماعا مع مديرى الإدارات الصحية ومسؤلى الطب الوقائى والرعاية الأساسية بالإدارات الصحية، وأمناء المخازن في حضور الدكتورة سعاد حتاتة وكيل المديرية، ومديرى الإدارات الفنية والإدارية بالمديرية، وذلك استكمالا لاستعدادات مديرية الشئون الصحية بالقليوبية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وشدد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، على سرعة ترصد الحالات ومتابعتها من خلال فرق الترصد والعزل المنزلى، بالإضافة إلى تفعيل غرفة إدارات الأزمات بالإدارات الصحية، كما وجه بمتابعة حالات الاشتباهات لأطفال وطلاب المدارس، وعلى التزام جميع الوحدات والمراكز بإجراءات مكافحة العدوى.


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