أيرلندا الشمالية تسجل 472 إصابة جديدة و9 وفيات بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة بأيرلندا الشمالية تسجيل 472 إصابة جديدة و9 وفيات بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة - وفقًا لشبكة (سكاي نيوز) اليوم الأحد - أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 855 وفاة، وذلك بعد تسجيل حالات الوفاة الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
أيرلندا الشمالية تسجل 472 إصابة جديدة و9 وفيات بفيروس كوروناالأحد، 15 نوفمبر 2020 05:24 م
كورونا - أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة بأيرلندا الشمالية تسجيل 472 إصابة جديدة و9 وفيات بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.
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