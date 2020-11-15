اليوم السابع
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الأحد، 15 نوفمبر 2020 05:32 م
خالد صلاح
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أيرلندا الشمالية تسجل 472 إصابة جديدة و9 وفيات بفيروس كورونا

الأحد، 15 نوفمبر 2020 05:24 م
أيرلندا الشمالية تسجل 472 إصابة جديدة و9 وفيات بفيروس كورونا كورونا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة بأيرلندا الشمالية تسجيل 472 إصابة جديدة و9 وفيات بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة - وفقًا لشبكة (سكاي نيوز) اليوم الأحد - أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 855 وفاة، وذلك بعد تسجيل حالات الوفاة الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.


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