أيرلندا الشمالية تسجل 472 إصابة جديدة و9 وفيات بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة بأيرلندا الشمالية تسجيل 472 إصابة جديدة و9 وفيات بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة - وفقًا لشبكة (سكاي نيوز) اليوم الأحد - أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 855 وفاة، وذلك بعد تسجيل حالات الوفاة الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.