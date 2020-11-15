ولمواجهة الارتفاع في حالات الإصابة اليومية بكوفيد-19، قررت الحكومة الأوكرانية في 11 نوفمبر فرض "إغلاق في عطلة نهاية الأسبوع"، ما يجبر الأعمال غير الأساسية على الإغلاق يومي السبت والأحد، ويبدأ العمل بهذا الإجراء اعتبارا من اليوم ويستمر حتى 30 نوفمبر على الأقل.