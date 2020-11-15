أوقاف الوادي الجديد تهدي كتب مناهضة التطرف لمكتبات المدارس

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

تسلمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، مجموعة من الكتب القيمة، إهداءًا من وزارة الأوقاف، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لمكافحة التطرف والعنف وتحسين عقول الناشئة والشباب ضد الأفكار المضللة وضمن خطة التعاون بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الأوقاف.

والتقى الدكتور جمال حسن محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، الشيخ رمضان يوسف، مدير إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف بالمحافظة خلال تسليم الكتب.

وأكد وكيل التعليم بالمحافظة، في بيان صحفي، أنه سيجري توزيع الكتب على مكتبات المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة (الابتدائي-الإعدادي-الثانوي العام-الثانوي الفني) حتى تتاح القراءة للجميع من معلمين وطلاب. ووجه وكيل التعليم بالمحافظة، الشكر لمديرية الأوقاف بالمحافظة وجهدها المبذول في تقديم رسالة الإسلام السامية ونشر الفكر المستنير وكذا دورها البارز في خدمة الدعوة والمجتمع.