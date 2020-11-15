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"أوقاف أسوان" تهدى مكتبات المدارس سلسلة "رؤية" للفكر المستنير

الأحد، 15 نوفمبر 2020 10:47 م
"أوقاف أسوان" تهدى مكتبات المدارس سلسلة "رؤية" للفكر المستنير جانب من تسليم سلسلة كتب رؤية
أسوان – عبد الله صلاح

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استقبل حامد الشريف مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، الدكتور محمد عزت محمد مدير مديرية أوقاف أسوان، اليوم، الأحد، وبصحبته 37 مجموعة من مجموعات سلسلة "رؤية" للفكر المستنير، من إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون بين وزارتى الأوقاف والثقافة، تشتمل كل مجموعة على عشرين كتابًا، ليتم توزيعها على مكتبات المدارس "الابتدائية، والإعدادية، والثانوية".

وقدم مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بأسوان، الشكر والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على هذه اللافتة الكريمة، متمنيا أن يكون لها أثرها الطيب فى عقول أبنائنا الطلاب وزملائنا المعلمين.

يأتى ذلك فى إطار جهود وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطى المستنير، وتحصين عقول الناشئة والشباب ضد الأفكار المضللة، وضمن خطة التعاون بين وزارات : الأوقاف، والثقافة، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، وبالتنسيق مع الدكتور محمود فؤاد مستشار التربية الدينية بوزارة التربية والتعليم.

وفى سياق آخر، افتتحت مديرية الأوقاف بأسوان، الجمعة الماضية مسجدى عمرو بن العاص والعتيق بمركز إدفو، اليوم الجمعة، ضمن 12 مسجد تم افتتاحهم خلال الفترة الحالية.

يشار إلى أن مسجد عمرو بن العاص يقع بقرية العقيبة على مساحة 200 م2 وتم تنفيذه على نفقة وزارة الأوقاف بتكلفة 2 مليون جنيه، كما قام المحافظ بافتتاح مسجد العتيق بقرية الخوى بالحجز بحرى على مساحة 280 م2 والذى تم تنفيذه بالجهود الذاتية بتكلفة 2 مليون جنيه، بالإضافة إلى قيام الوزارة بأعمال فرش المسجدين.

 


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