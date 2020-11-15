اليوم السابع
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الأحد، 15 نوفمبر 2020 08:33 م
خالد صلاح
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أمطار وثلوج وضحايا موجة الطقس السيئ بالمنصورة.. فيديو

الأحد، 15 نوفمبر 2020 08:26 م
أمطار وثلوج وضحايا موجة الطقس السيئ بالمنصورة.. فيديو الطقس فى المنصورة

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موجة طقس سيئ ضربت الدقهلية والمنصورة، وتسببت فى ارتباك وشلل مرورى، إثر سقوط الأمطار الغزيرة والثلوج، تخللها ظهور البرق والرعد، وأسفرت عن وقوع عدة حوادث فى الدقهلية توفى شخصان إثر سقوط مواطن من برج حمام من الدور الخامس.
 


ولقى خفير مصرعه فى حادث سير بعدما صدمته سيارة بالمواجهة أثناء استقلاله دراجة نارية برفقة زوجته، نتيجة ضعف الرؤية بسبب الأمطار.

وفى المنصورة سقطت نخلة بشارع الجمهورية، فتسببت في تضرر عدد من السيارات، دون وقوع خسائر بشرية، كما تسببت الأمطار في قطع الكهرباء، عن عدة أماكن بالمنصورة.

وعلى الجانب الآخر، تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وأصدر محافظ الدقهلية قرارا بتعطيل الدراسة اليوم.

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