اليوم السابع
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خالد صلاح
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أمريكا تندد بهجمات إقليم تيجراي الإثيوبي على إريتريا

الأحد، 15 نوفمبر 2020 07:51 م
أمريكا تندد بهجمات إقليم تيجراي الإثيوبي على إريتريا تيبور ناجي
رويترز

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ندد مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية، تيبور ناجي، اليوم الأحد، بالهجمات التي شنها إقليم تيجراي الإثيوبية المتمردة على إريتريا المجاورة.
 
وقال تيبور ناجي على تويتر: "تستنكر الولايات المتحدة بشدة الهجمات غير المبررة التي شنتها الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي على إريتريا في 14 نوفمبر ومحاولاتها لتدويل الصراع في تيجراي".
 
وقال ناجي: "نواصل الدعوة إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين وتهدئة التوتر واستعادة السلام".
 
وأكد زعيم منطقة تيجراي اليوم الأحد أن قواته أطلقت صواريخ على المطار في العاصمة الإريترية في تصعيد كبير في الصراع بين قوات تيجراي وقوات الحكومة الإثيوبية مما يثير مخاوف من اندلاع حرب أوسع في منطقة القرن الأفريقي.
 

تيبور ناجي

تيجراي

إثيوبيا

أمريكا

أفريقيا

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