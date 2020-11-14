4 أشخاص خطفوا جارهم وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة بالإسماعيلية.. فيديو وصور

الإسماعيلية – صبرى غانم – السيد فلاح

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز الإسماعيلية من القبض على 4 أشخاص بتهمة خطف جارهم وإكراهه على التوقيع على إيصالات أمانة وهتك عرضه وتصويره عاريا بسبب خلافات سابقة بينهم فى قرية الضبعية دائرة مركز الإسماعيلية.

وتلقى اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء رشاد الغمراوى مدير مباحث الإسماعيلية مفاده ورود بلاغ إلى العقيد محمود عزازى مأمور مركز الإسماعيلية من أسرة المجنى عليه "م.س" 25 عاما والمقيم بالضبعية دائرة المركز يتهمون 4 أشخاص بخطف ابنهم وإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة وتصويره عاريا بعد تجريده من ملابسه.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعى نشرت فيديو لشاب مكبل الأيدى والأرجل، ويظهر فى الفيديو أشخاص يجبرونه على التوقيع على إيصالات أمانة، وعقب ذلك قاموا بالتعدى عليه بالضرب وهناك فيديو آخر يظهر المجنى عليه وهو مجرد تماما من ملابسه.

واتهمت أسرة المجنى عليه كلا من "م.م.ع" و"ع.ع.ا"و"م.ع" و"ص.ع.ا" بالتعدى على نجلهم وتقييده بالحبال وإجباره وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة والتعدى عليه بالضرب وهتك عرضه وتجريده من ملابسه وتصويره عاريا ونشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعى.

وتمكنت مباحث مركز الإسماعيلية برئاسة الرائد محمد هشام رئيس المباحث ومعاونيه من القبض على المتهمين الأربعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.



جانب من توقيع ايصال الأمانة



خطف مواطن