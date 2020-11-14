وكيل "تضامن الغربية" تبحث مع مطران طنطا التعاون المشترك ببرنامج فرصة

الغربية عادل ضرة

عقدت أمانى خالد النادري وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية اجتماعا مع الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، لوضع خطة للتعاون المشترك ببرنامج فرصة. رافقها الدكتور خالد أبو المجد مدير إدارة النظم والمعلومات ومسئول العلاقات العامة بالمديرية.

وتناول الاجتماع سبل التعاون بين الكنيسة والأديرة بالغربية وبرنامج فرصة التى تطلقه وزارة التضامن الاجتماعى وذلك ليستفيد منه ذوى الاحتياجات الخاصة وحالات أسر برنامج تكافل وكرامة مثل مصنع الزجاج المتداخل بقرية إبيار.

كما تم استعراض تجهيز مبنى الفلك التابع للكنيسة بكفر الزيات، والذى سيتم به إنشاء مصنع للشمع، ومصنع للورق، ومصنع للكبابى الورقية، ومنتجات الفنادق الورقية، ومصنع للنجارة، وذلك لخلق فرص عمل للشباب وللاسر الاولى بالرعايه ولتثبيت العلاقة الوطيده بين الطائفتين.