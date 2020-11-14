نيويورك تايمز: ترامب يخسر سلسلة من الدعاوى وقدرته على منع فوز بايدن

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن جهود الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب لاستخدام المحاكم لتأخير أو منع فوز الرئيس المنتخب جو بايدن جونيور قد تم تنحيتها جانباً فى ولاية بنسلفانيا وميتشيجان وأريزونا.

عانى الرئيس ترامب من نكسات قانونية متعددة في ثلاث ولايات متأرجحة رئيسية يوم الجمعة، ما أدى إلى اختناق العديد من جهوده الأخيرة لاستخدام المحاكم لتأخير أو منع فوز الرئيس المنتخب جوزيف آر بايدن جونيور.

وفى تتابع سريع تلقى ترامب هزائم في بنسلفانيا وأريزونا وميتشيجان، حيث رفض قاضي الولاية في ديترويت محاولة جمهورية غير عادية لوقف التصديق على التصويت في مقاطعة واين بانتظار مراجعة العد.

جاءت الخسائر القانونية مع إعلان بايدن المنتصر في جورجيا وبعد يوم واحد من تأكيد وكالة في وزارة الأمن الداخلي التابعة للرئيس بإعلانها أن الانتخابات "كانت الأكثر أمانًا في التاريخ الأمريكي" وأنه "لا يوجد دليل" على أى أنظمة اقتراع معطلة.

ويوم الجمعة قام 16 مدعيًا اتحاديًا تم تكليفهم بمراقبة الانتخابات بفضح مزاعم التزوير على نطاق واسع، قائلين فى رسالة إلى المدعى العام وليام ب. بار أنه لا يوجد دليل على وجود مخالفات كبيرة.

وفي أول تصريحات علنية له خلال الأسبوع، تجاهل ترامب التطورات خلال ظهوره في حديقة الورود. لكنه أظهر صدعًا مؤقتًا في إصراره الذي لا هوادة فيه سابقًا على إعلانه في النهاية الفائز في الحملة ، قائلاً في وقت ما "مهما حدث في المستقبل ، من يدري ، أي إدارة ، أعتقد أن الوقت سيخبرنا."

وقالت الصحيفة إن يوم ترامب السيئ بدأ فجرًا عندما ظهرت أخبار تفيد بأن محامين من شركة المحاماة بورتر رايت موريس وآرثر ومقرها أوهايو قد انسحبوا فجأة من دعوى قضائية فيدرالية رفعوها قبل أيام فقط نيابة عنه في ولاية بنسلفانيا. جاء انسحاب الشركة بعد توترات داخلية في الشركة بشأن عملها لصالح ترامب ومخاوف من بعض المحامين من استخدام بورتر رايت لتقويض نزاهة العملية الانتخابية.

بعد ذلك ، بعد فترة وجيزة من الظهر ، أسقط محامي حملة ترامب فعليًا ما يسمى بدعوى Sharpiegate في ولاية أريزونا. زعمت تلك الدعوى القضائية أن بعض أوراق الاقتراع التي تم الإدلاء بها لصالح ترامب تم إبطالها بعد أن استخدم الناخبون في مقاطعة ماريكوبا أقلام Sharpie ، مما تسبب في "نزيف الحبر". وأقر المحامي ، كوري لانجوفر ، بعدم وجود عدد كاف من الأصوات الرئاسية على المحك في القضية للتأثير على نتيجة السباق.