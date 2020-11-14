اليوم السابع
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نانسى بيلوسى تلغى حفل عشاء للنواب الجدد فى مجلس النواب الأمريكى بسبب كورونا

السبت، 14 نوفمبر 2020 10:23 م
نانسى بيلوسى تلغى حفل عشاء للنواب الجدد فى مجلس النواب الأمريكى بسبب كورونا نانسي بيلوسي رئيس مجلس النواب الأمريكى
كتبت: نهال أبو السعود

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ألغت نانسي بيلوسي ، رئيسة مجلس النواب في الكونجرس الأمريكي ، والذي يغلب عليه الاتجاه الديموقراطي ، حفل عشاء للأعضاء الديمقراطيين الجدد بعد رد فعل عنيف على تويتر من أشخاص زعموا أن الحفل سيخالف قيود كورونا ، وفى  نفس اليوم الذى وصفت فيه "  بيلوسى " الوباء بأنه "حالة طوارئ على أعلى مستوى" ، تم نشر صورة لغرفة الطعام الفخمة التي يتم تحضيرها في مبنى الكابيتول.

ونقل مراسل " إن بي سي " قول طبيب الكابيتول أنه اعطي موافقته على إقامة الحفل، لكن العشاء المخطط له أغضب الديمقراطيين البارزين ، الذين حرصوا على تمييز أنفسهم عن الجمهوريين في مدى جدية تعاملهم مع تهديد كورونا.

وبقيادة نائب الكونجرس الديموقراطي تشيلسي كلينتون ، الذي غرد: "يرجى إلغاء هذه العشاء الشخصي للحفاظ على الجميع في مأمن من # covid19 - أنفسكم وأعضائكم الجدد والخوادم وشرطة الكابيتول وجميع عائلاتهم وجهات اتصالهم . ولإظهار الريادة في مجال الصحة العامة ". موجها حديثه الى بيلوسي.

 

في البداية ، التزم مكتب بيلوسي بالقرار ، قائلاً: "يتبع مكتبنا بدقة توجيهات مكتب الطبيب المعالج ، بما في ذلك هذا العشاء. ليكون نموذجًا آخر للأمة ، تم تعديل هذا الحدث للسماح للأعضاء المنتخبين بتناول وجباتهم معا مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي" ، ولكن بعد 90 دقيقة ، غرد نائب رئيس الأركان: "الأعضاء المنتخبون الآن يجمعون وجباتهم المعبأة ويغادرون مبنى الكابيتول. لا يوجد عشاء جماعي"

 

 


الولايات المتحدة

نانسي بيلوسي

الكونجرس الأمريكي

مجلس النواب

الحزب الديموقراطي

كورونا

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