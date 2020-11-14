نائب محافظ الدقهلية: شفط المياه من معظم شوارع الدقهلية خلال ساعات

كتب-أحمد صلاح العزب

قال هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية ان الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية قد أصدر قرار منذ قليل بتعطيل الدراسة غدا على مستوى 21 مركز وحى حفاظا على سلامة الطلاب ان الامطار تساقطت بشكل كبير وغزير على محافظة الدقهلية وتم الدفع بعدد كبير من السيارات لشفظ المياه من الشوارع والاعمال لاتزال مستمرة حتى الان مؤكدا انه في خلال ثلاث ساعات سيتم سحب الكثير من المياه المتواجدة بشوارع الدقهلية وتحويلات مرورية بالشوارع المغمورة بالمياة لحين الانتهاء من عملية الشفط.

وتابع الشيخ خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمه الاعلامى وائل الابراشى انه سقط برج من أبراج الحمام وادى الى إصابة شخص إصابات خفيفة بالإضافة الى انهيار بلكونة وهذا الامر لم يسفر عن إصابات بشرية ولكنها سقطت على إحدى السيارات .