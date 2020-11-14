ميناء دمياط يستقبل 6 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربينى

أصدر المركز الاعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 1 سفينة حاويات وعدد 5 سفن بضائع عامة، بينما غادر عدد 4 سفن حاويات وعدد 1 سفينة بضائع عامة، وبذلك وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 14 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 7850 طن تشمل : 6200 طن ملح و 1650 طن أرز، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 47421 طن تشمل : 15070 طن قمح و 836 طن خشب زان و 1278 طن ابلاكاش و 16500 طن ذرة و 6637 طن حديد و 7100 طن فول. ‎

بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 1171 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( بطاطا و فاصوليا و بطاطس و خضار مشكل مجمد ) و حاصلات زراعية ( برسيم و كتان ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات و السعودية و سلوفينيا و بلجيكا و الصين .

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 454 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 1898 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 87413 طنا ... بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 26555 طنا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2599 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كفر الشيخ، فى حين بلغت حركة تداول الشاحنات 2147 شاحنة منها 378 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 21711 من البضائع العامة .