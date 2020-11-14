مصرع وإصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بطريق مطار أسيوط

أسيوط - هيثم البدري

لقى شخص مصرعه بينما أصيب 3 آخرون فى حادث تصادم سيارتين بطريق ملاكى المطار بجوار مصنع الأسمنت بأسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى ووقوع ضحايا ومصابين بطريق المطار بأسيوط.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارة الإسعاف، وتبين صحة الواقعة، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة ٣ آخرين، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى أسيوط الجامعى وجاري رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.