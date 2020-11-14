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مصرع شخص وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم ميكروباص وسيارة نقل بالصف

السبت، 14 نوفمبر 2020 08:27 م
مصرع شخص وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم ميكروباص وسيارة نقل بالصف حادث تصادم - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقى شخص مصرعه وأصيب 7 آخرين ، فى حادث تصادم ميكروباص وسيارة نقل بقرية الإخصاص بمنطقة الصف ، وتم نقل المتوفى والمصابين الى المستشفى، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، حيث تلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة ، بلاغا بوقوع حادث مرورى بمنطقة الصف، وانتقل رجال المرور إلى المكان وتم رفع حطام الحادث وتسيير حركة السيارات للقادم من جنوب الجيزة اتجاه أبو النمرس وسط تواجد الخدمات المرورية بكافة محاور المحافظة.
 
وعززت اليوم السبت، الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة .
 
 
 
 

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