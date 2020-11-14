اليوم السابع
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خالد صلاح
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مصرع شخص غرقا وإنقاذ نجله بعد سقوط سيارتهما فى ترعة بالدقهلية

السبت، 14 نوفمبر 2020 05:15 م
مصرع شخص غرقا وإنقاذ نجله بعد سقوط سيارتهما فى ترعة بالدقهلية اسعاف-ارشيفية
الدقهلية - فريق المحافظات

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لقى أب مصرعه وأصيب نجله بناحية مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، فى حادث غرق بعد أن سقطت سيارته داخل ترعة البوهية على طريق السنبلاوين ميت غمر، حيث تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بسقوط سيارة داخل ترعة البوهية بطريق السنبلاوين ميت غمر.

 

وعلى الفور انتقل الرائد عمرو بكر رئيس مباحث مركز السنبلاوين، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وفاة أيمن عبدالله رضوان، وإصابة نجله.

 

وكشفت التحريات سقوط السيارة داخل الترعة، نتيجة اختلال عجلة القيادة فى يده، ولم يتمكن الأهالى من استخراج المتوفي، وتمكنوا من إخراج نجله الصغير من داخل السيارة والمياه، وتم نقله إلى مستشفى السنبلاوين، ونقل الجثمان إلى المشرحة، وجارى تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 


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