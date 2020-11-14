مدينة إسنا تعلن فتح شارع بطريق الشيخ سعد ورفع 10 أطنان مخلفات وأتربة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد عبد الرحيم طايع نائب رئيس مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم السبت، حملة نظافة بناء على خطة النظافة ورفع الإشغالات التى وضعها محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، والتى تشمل رفع كفاءة شوارع المدينة والقرى، حيث أسفرت عن رفع 10 أطنان من الأتربة والمخلفات الصلبة ومخالفات بناء كانت تعيق الطريق.

وقال نائب رئيس مدينة إسنا، إن الحملة تمكنت من فتح شارع جانبى متفرع من شارع الشيخ سعد بمدينة إسنا، بجانب تفريغ الحاويات وأيضا تسوية وتمهيد الشوارع الجانبية ورفع التراكمات على جانبى الطريق مما لاقى استحسان المواطنين، حيث يأتى ذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر إلى رؤساء المراكز بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن.

وفى نفس السياق، استكمل رجال مدينة إسنا العمل على قدم وساق فى إنشاء جناح بمدرسة الشهيد مختار الابتدائية بقريه توماس وعافية، حيث كلف المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا بمتابعه المشروعات الجارى تنفيذها وتذليل أى عقبات تواجه المشاريع الخدمية والخطط التنمية بالمركز، حيث تتابع الأجهزة التنفيذية بتوماس وعافية أعمال إنشاء الجناح الجديد بقرية توماس وعافية رقم 1 على مساحة 225م عبارة عن 5 طوابق بإشراف من هيئه الأبنية التعليمية.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بقرية النمسا بإسنا، بحملة نظافة آخرى أسفرت عن رفع 8 طن من الأتربة والمخلفات الصلبة بالطريق العام بمورده النمسا والطريق الشرقى طراد النيل بجانب تفريغ الحاويات، وأيضاً تسوية وتمهيد الشوارع الجانبية ورفع التراكمات على جانبى الطريق.