محافظ بورسعيد يراجع إلاشتراطات البنائية الجديدة لإعتمادها من التخطيط العمرانى

حيث ناقش الاجتماع إعداد الاشتراطات البنائية الجديده وإعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط العمراني بالقاهرة بغرض ضبط العمران داخل محافظات الجمهورية

حيث تم البدأ في دراسة الكثافات البنائية والسكانية لكل منطقة على حده وأيضا مناقشة الاقتراحات العلمية التى توصلت اليها اللجنة حتى الآن لضبط العمران بالمحافظة.

وفى وقت سابق، عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعا لمتابعة سير العمل في موقف التصالح في مخالفات البناء بالمحافظة، ومنظومة العمل الجديدة لإصدار تراخيص البناء ومتابعة تنفيذها.

وطالب اللواء عادل الغضبان، باستمرار منظومة العمل التي ابتكرتها المحافظة لتطوير أداء عملية إصدار تراخيص البناء ومتابعة تنفيذه، والتي اشاد بها رئيس الوزارء الدكتور مصطفي مدبولي ووجه بتعميمها بباقي المحافظات في إطار التحول نحو النموذج المميكن لإصدار تراخيص البناء ضمن توجه الدولة نحو التحول الرقمي، مشيرا إلى أن ذلك يتم تنفيذه من خلال لجنة مركزية تختص بمراجعة إصدار تراخيص البناء.

وأشار إلى أنه يتم فور إصدار الترخيص تسليم نسخة منه للجنة المركزية لمتابعة تنفيذ تراخيص البناء، التي تتولى التنفيذ على الأرض، حيث تحقق المنظومة قدراً أكبر من الحوكمة لمنظومة التراخيص.

وأشار المحافظ إلى أن إجمالي عدد المباني بالمحافظة يبلغ 51758 مبنى، وأن عدد المخالفات وصل إلى 6459 مخالفة بنسبة 12,47%، وبلغت الطلبات المقدمة للتصالح 3638 طلبا، وتم إزالة 2421 مخالفة، والمتبقي من المخالفات يصل عدده إلى 4038 مخالفة.