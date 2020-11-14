اليوم السابع
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خالد صلاح
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محافظ بنى سويف: تطوير 242 منزلا بـ8 قرى ضمن مبادرة "حياة كريمة"

السبت، 14 نوفمبر 2020 02:35 م
محافظ بنى سويف: تطوير 242 منزلا بـ8 قرى ضمن مبادرة "حياة كريمة" الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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صرح الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف بأنه سيتم إعادة تأهيل وتطوير 242 منزلاً فى 8 قرى بمراكز: بنى سويف، الفشن، سمسطا وناصر والواسطى واهناسيا، وذلك تحت مظلة المبادرة الرئاسية لتطوير القرى الأكثر احتياجا لتوفير حياة كريمة للمواطنين فى القرى والعزب والنجوع الأولى بالرعاية.

وأكد المحافظ أن الجهاز التنفيذى بالمحافظة "مثل لجان المتابعة المختصة بالديوان العام والإدارات العامة المعنية بجانب مديرية التضامن"، يقوم بتسهيل تنفيذ تلك الجهود المجتمعية، حيث يوجد تنسيق كامل بين الأورمان لتحديد القرى الأولى والأكثر احتياجا، وتسهيل الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأعمال فى التوقيتات المحددة، بجانب حشد الجهود المجتمعية التى يمكن أن تساهم فى الدفع بالمشروع وغيرها من الجهود التى تدفع فى تحقيق أكبر استفادة ممكنة لأهالينا فى القرى والعزب.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير جمعية الأورمان والذى تضمن الإشارة إلى أنه سيتم إعمار تلك القرى بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والبنوك الوطنية، حيث سيتم إعادة تأهيل 132 منزلاً بقرى (الحماوى بنى سويف 36 منزلا، الكوم الأحمر سمسطا 30 منزلا، خورشيد إهناسيا 36 منزلا، وقرية الشركة بناصر30 منزلا)، فيما سيتم إعادة تأهيل 60 منزلاً بقريتى شنرا الفشن ومناشى أبو صير الواسطى "بواقع 30 منزلا بكل قرية"، فى حين سيتم إعادة تأهيل 50 منزلا بنجع حمد الفشن ومحمد موسى بناصر"بواقع 25 منزلاً بكل قرية".

وتشمل أعمال التأهيل رفع كفاءة وتحسين بيئة السكن والتى تتضمن تعريش المنازل بالخشب (عروق وألواح وطبقة عازلة وطبقة أسمنتية)، بالإضافة إلى تركيب نوافذ وأبواب وتركيب وصلات سباكة ومياه داخلية، ووصلات كهربائية ومحارة المنازل من الداخل والخارج وتركيب سيراميك ورفع كفاءة الحمامات وتشطيبها، وذلك بهدف توفير حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا خاصة الأرامل والمرضى والأيتام ومحدودى الدخل.

 

 

 


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