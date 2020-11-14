اليوم السابع
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محافظ المنوفية يعقد اجتماعا تنسيقيا لمناقشة مقترح الاشتراطات التخطيطية والبنائية

السبت، 14 نوفمبر 2020 05:23 م
محافظ المنوفية يعقد اجتماعا تنسيقيا لمناقشة مقترح الاشتراطات التخطيطية والبنائية جانب من الاجتماع
المنوفية - محمد فتحى

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اجتمع اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بالدكتور علاء الحبشي رئيس قسم العمارة بكلية الهندسة جامعة المنوفية والوفد المرافق له، وذلك لمناقشة مقترح الاشتراطات البنائية العامة التي سيتم تطبيقها بالمحافظة، بحضور نائبه محمد موسى والمستشار الهندسي للمحافظة ومدير إدارة التخطيط العمراني بالديوان العام ومدير مركز المعلومات وشبكات المرافق بالمحافظة ومديري الإدارات الهندسية بحي شرق وغرب شبين الكوم ، يأتي هذا في إطار  إعداد الاشتراطات البنائية والتخطيطية لمدن المحافظة وذلك لضبط العمران وتميز السمات بكل مدينة من خلال التنسيق بين الجهات المعنية .

 

وخلال الاجتماع تم استعراض مقترح وتفاصيل الاشتراطات البنائية والتخطيطية التي سيتم تطبيقها بنطاق المحافظة، وقواعد وإجراءات استصدار رخص البناء بالإضافة إلى بعض الاشتراطات والمعايير الخاصة والتي تهدف الي ضبط منظومة العمران المكدسة والمزدحمة بالسكان، بما يسهل من الحركة المرورية وإزالة جميع التشوهات العمرانية التي تسببت في التأثير الشديد علي المرافق العامة .

 

وأكد محافظ المنوفية، ضرورة رفع كفاءة منظومة إصدار التراخيص والتخطيط العمراني بالمحافظة وتدريب كوادر بشرية جديدة بتلك الإدارات، واستخدام أنظمة تكنولوجية وعلمية حديثة من أجل الارتقاء بمستوى العمران داخل المحافظة.


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