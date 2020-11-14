اليوم السابع
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السبت، 14 نوفمبر 2020 10:41 م
خالد صلاح
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محافظ الإسكندرية يكلف بتوفير سكن عاجل لأسرة بلا مأوى ويقدم لهم معونات لازمة

السبت، 14 نوفمبر 2020 06:04 م
محافظ الإسكندرية يكلف بتوفير سكن عاجل لأسرة بلا مأوى ويقدم لهم معونات لازمة محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتوفير سكن عاجل بإسكان المحافظة، لأسرة بلا مأوى، مكونة من أب ويعول زوجة و٣ أطفال أقل من ١٠ سنوات، ويعانى من ضمور فى العصب البصرى وانفصام فى الشبكية.

وأشارت محافظة الإسكندرية فى بيان صادر اليوم أن ذلك جاء استجابة لما نشر على وسائل التواصل الاجتماعى بشكوى لأحد الأشخاص ليس لديه سكن خاص ودائم التواجد بجوار مسجد على ابن أبى طالب، بسموحة شرق الإسكندرية، ويتخذ وعائلته من الشارع مكان إقامه له.

وخلال استقبالهم قدم محافظ الإسكندرية لهم بعض المعونات المعيشية اللازمة، موجها بتوفير معونة مالية لهم، وأكد حرص المحافظة على الاستجابة لشكاوى المواطنين ورفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط وسرعة الاستجابة لمطالبهم.

 


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