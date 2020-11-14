محافظ الإسكندرية يكلف بتوفير سكن عاجل لأسرة بلا مأوى ويقدم لهم معونات لازمة

الإسكندرية جاكلين منير

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتوفير سكن عاجل بإسكان المحافظة، لأسرة بلا مأوى، مكونة من أب ويعول زوجة و٣ أطفال أقل من ١٠ سنوات، ويعانى من ضمور فى العصب البصرى وانفصام فى الشبكية.

وأشارت محافظة الإسكندرية فى بيان صادر اليوم أن ذلك جاء استجابة لما نشر على وسائل التواصل الاجتماعى بشكوى لأحد الأشخاص ليس لديه سكن خاص ودائم التواجد بجوار مسجد على ابن أبى طالب، بسموحة شرق الإسكندرية، ويتخذ وعائلته من الشارع مكان إقامه له.

وخلال استقبالهم قدم محافظ الإسكندرية لهم بعض المعونات المعيشية اللازمة، موجها بتوفير معونة مالية لهم، وأكد حرص المحافظة على الاستجابة لشكاوى المواطنين ورفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط وسرعة الاستجابة لمطالبهم.