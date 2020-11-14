محافظ الإسكندرية ووزير القوى العاملة يسلمان 88 عقد عمل لذوى القدرات الخاصة

الإسكندرية جاكلين منير

سلم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برفقة محمد سعفان وزير القوي العاملة، اليوم السبت، 88 عقد عمل لذوي القدرات الخاصة، والتي وفرتها مديرية القوى العاملة بالمحافظة من خلال 13 شركة، جاء ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير "حياة كريمة" للمواطنين.

وأوضح الوزير فى تصريحات له خلال مراسم التسليم، أن الدولة تضع أبناءها من ذوى القدرات الخاصة نصب أعينها، خاصة بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي 2018 عامًا لذوى القدرات الخاصة، لافتاً إلى أن وزارة القوى العاملة دشنت مبادرة "مصر بكم أجمل" لبذل مزيد من الجهد، لتقديم العناية والرعاية اللازمتين لذوى القدرات الخاصة، مؤكدا أن الدولة تولى اهتماماً خاصاً بهذه الفئة إيماناً بدورهم الفعال فى كل مناحى الحياة، وأنهم أشخاص طبيعيين يتمتعون بكافة الحقوق داخل مجتمع العمل والمجتمع المصرى بأكمله.

ووجه الوزير مدير مديرية القوي العاملة بالإسكندرية، بضرورة عمل قاعدة بيانات دائمة لذوي القدرات وتزداد بصفة دائمة، فضلا عن التواصل معهم حتى في المناسبات حتى يكون هناك إحساس بهم لحل مشاكلهم.



