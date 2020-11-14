محافظ الإسكندرية: غدا يوم دراسى عادى وتعطيل الدراسة اليوم بسبب نوة المكنسة

كتب رامى محيى الدين

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن النوات تستمر حتى شهر مارس القادم والنوة التي تعرضت لها الإسكندرية اسمها نوة المكنسة ونحن مستعدين لها من شهر 3 ونطهر الشنايش والتي لا يعرف أعدادها أهالى الإسكندرية، ومشيرا إلى أن غدا يوم دراسى عادى وتعطيل الدراسة اليوم بسبب نوة المكنسة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى ببرنامج مساء دى إم سى : نحن نستطيع أن نستقبل حوالى مليون أو 900 ألف متر مكعب مياه عندما تنزل 700 ألف متر مكعب تظل في الشارع ونقوم بتصريفها إلى بعض المصبات أو في البحر وتساعدنا فيها القوات المسلحة وهذا ما يجعلنا نستطيع تسيير الأمور.

وتابع: حركة المرور مستمرة ولم تصاب بالشلل ولكنها كانت بطيئة وعطلنا المدارس بسبب السيول والنوة وغدا ستكون هناك امطار ولكن خفيفة وسيكون اليوم الدراسى طبيعيا، ولن يتم تعطيل الدراسة ونعطل الدراسة إذا كان هناك بيان من هيئة الأرصاد بوجود سيول أو أمطار غزيرة.