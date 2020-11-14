اليوم السابع
Ads
الأحد، 15 نوفمبر 2020 04:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الإسكندرية: غدا يوم دراسى عادى وتعطيل الدراسة اليوم بسبب نوة المكنسة

السبت، 14 نوفمبر 2020 10:44 م
محافظ الإسكندرية: غدا يوم دراسى عادى وتعطيل الدراسة اليوم بسبب نوة المكنسة نوة المكنسة
كتب رامى محيى الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن النوات تستمر حتى شهر مارس القادم والنوة التي تعرضت لها الإسكندرية اسمها نوة المكنسة ونحن مستعدين لها من شهر 3 ونطهر الشنايش والتي لا يعرف أعدادها أهالى الإسكندرية، ومشيرا إلى أن غدا يوم دراسى عادى وتعطيل الدراسة اليوم بسبب نوة المكنسة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى ببرنامج مساء دى إم سى : نحن نستطيع أن نستقبل حوالى مليون أو 900 ألف متر مكعب مياه عندما تنزل 700 ألف متر مكعب تظل في الشارع ونقوم بتصريفها إلى بعض المصبات أو في البحر وتساعدنا فيها القوات المسلحة وهذا ما يجعلنا نستطيع تسيير الأمور.

وتابع: حركة المرور مستمرة ولم تصاب بالشلل ولكنها كانت بطيئة وعطلنا المدارس بسبب السيول والنوة وغدا ستكون هناك امطار ولكن خفيفة وسيكون اليوم الدراسى طبيعيا، ولن يتم تعطيل الدراسة ونعطل الدراسة إذا كان هناك بيان من هيئة الأرصاد بوجود سيول أو أمطار غزيرة.

 

 


نوة المكنسة

السيول

الإسكندرية

تعطيل الدراسة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أسوان يتراجع عن معسكر الإسكندرية بسبب نوة "المكنسة"

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 10:33 ص

نوة المكنسة.. موجة من الطقس السيئ تضرب الإسكندرية.. أمطار غزيرة على الطريق الصحراوى.. والأمطار خفيفة ومتوسطة فى شرق ووسط المحافظة.. المحافظ يقرر تعطيل الدراسة اليوم.. والأجهزة التنفيذية تكثف رفع المياه.. صور

السبت، 14 نوفمبر 2020 02:30 م

أمطار نوة المكنسة تضرب الإسكندرية والبحيرة.. "الرى" ترفع درجة الاستعداد القصوى على مدار 24 ساعة.. تجهيز جميع وحدات الطوارئ الثابتة بجوار المحطات.. واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع انقطاع التيار الكهربائى

السبت، 14 نوفمبر 2020 08:14 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة