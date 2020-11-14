"مايكروسوفت" تتهم هاكرز من بمهاجمة شركات أدوية تطور لقاحات لكورونا

كتب وكالات

اتهمت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية هاكرز ينشطون من روسيا وكوريا الشمالية بمحاولة سرقة بيانات حساسة من شركات عاملة على تطوير الأدوية واللقاحات ضد فيروس كورونا، بحسب "روسيا اليوم".

وأعربت الشركة العملاقة المختصة بالتقنيات الحاسوبية، فى بيان نشرته ، عن قلقها إزاء شن هجمات سيبرانية على مؤسسات ومنظمات طبية معنية بمحاربة جائحة كورونا، مشيرة ألى أنها رصدت خلال الأشهر القليلة الماضية سلسلة هجمات من هذا النوع استهدفت سبع شركات أدوية متقدمة منخرطة بشكل مباشر فى مساعى تطوير علاجات ولقاحات ضد "كوفيد-19" فى الولايات المتحدة وكندا وفرنسا والهند وكوريا الجنوبية.

وأكدت "مايكروسوفت" أن هذه الهجمات السيبرانية نفذت على أيدى ثلاث مجموعات هاكرز تنشط إحداها من روسيا والأخريان من كوريا الشمالية.

وذكرت الشركة الأمريكية أن وسائل الحماية الخاصة بمنتجاتها تمكنت من إحباط معظم هذه الهجمات، مشيرة إلى أنها أبلغات المنظمات المستهدفة بشأن الموضوع وعرضت عليها المساعدة لمعالجة الأضرار الناجمة عن الاعتداءات الناجحة.

وأشارت "مايكروسوفت" إلى أن رئيسها براد سميث يشارك اليوم فى منتدى باريس للسلام حيث سيحث الدول على بذل المزيد من الجهود فى سبيل "منع مثل هذه الأنشطة الخبيثة".