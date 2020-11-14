كيف تعاملت محافظة المنيا مع مبادرة "مراكب النجاة" فى مرحلتها الأولى؟

المنيا - حسن عبد الغفار

جهود متميزة تبذل من أجل الاستفادة بشكل كبير من مبادرة "مراكب النجاة"، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ختام منتدى شباب العالم ديسمبر 2019 وكلف بها وزارة الهجرة.

اليوم السابع ينشر فى نقاط ما تم تنفيذه على أرض الواقع للحد من الهجرة غير الشرعية فى محافظة المنيا

1- حرصت محافظة المنيا على توظيف حملة مراكب النجاة فى الارتقاء بعدد من القرى الأكثر احتياجا، وتوفير الدعم لها

2- التعاون مع المؤسسات المختلفة فى مراكز سمالوط وملوى ودير مواس

3- بلغت التكلفة نحو 41 مليون جنيه

4- توعية الفئات المستهدفة بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية بمشاركة المجلس القومى للمرأة ومديريات الشباب والرياضة والتضامن والثقافة وجهاز تنمية المشروعات وغيرها.

5- توفير التدريب والتأهيل لقطاع كبير من الشباب

6- تشجيع القرى المنتجة فى المحافظة

7- تمويل عدد من المشروعات الصغيرة

8- توظيف الثقافة والفن فى المجتمعات الريفية للتوعية بمخاطر الظاهرة

9- عقد لقاءات مباشرة مع الشباب بمراكز الشباب وإطلاعهم على جهود الدولة للتنمية فى المشروعات القومية، بمشاركة الجهات الداعمة لتوفير فرص العمل للشباب بكل شفافية

10-التنسيق مع جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال لتوفير فرص العمل للشباب

11- تعريف الجمهور بالفرص فى المحافظة وجهود التنمية فى إطار مبادرة "اعرف بلدك".