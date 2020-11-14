قطع الكهرباء 4 ساعات عن عدد من المناطق بالمنصورة لأعمال الصيانة اليوم

الدقهلية - فريق المحافظات

أكد المحاسب محمد عبد الباقي، رئيس حى غرب المنصورة، أنه بناء عن إخطار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، سوف يتم الفصل الشامل عن لوحة توزيع مشعل، ولوحة توزيع الفردوس (المجزر)، وذلك لإجراء أعمال الصيانة بمحطة محولات منية سندوب، وذلك اليوم السبت ولمدة 4 ساعات فى الفترة من الساعة الخامسة صباحًا حتى الساعة التاسعة صباحا، من ذات اليوم .

وأشارت الشركة إلى أن المناطق التى سيتم فصل التيار الكهربائى عنها بنطاق هندسة غرب المنصورة، هى لوحة توزيع مشعل، ولوحة توزيع الفردوس (المجزر).

وأن المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء منطقة منشية المصطفى، الثلاجة، وشارع سكة سندوب، والحسنية، وشارع حسين بك، وشارع العباسى، وشارع بورسعيد، وشارع السلخانة، وشارع محمد فتحى، وشارع الجلاء حتى مدرسة عمر بن عبد العزيز، وشارع الأسواق، ومنطقة بنك الدم بالعباسى التابعة للوحة توزيع مشعل.

كما سيتم فصل التيار الكهربائى بمنطقة المجزر بالكامل، ومستشفى التأمين الصحى بالمجزر، وجزء من منطقة أم الجلاجل، وجزء من شارع عبد السلام عارف من بنزينة الغاز حتى سامية الجمل، ومنطقة محطة مجارة مورجانتى، ومنطقة خلف الأمن المركزى التابعة للوحة توزيع الفردوس (المجزر).

وطالب حى غرب المنصورة المواطنين والمستشفيات والمخابز وكل المنشآت الخدمية والجماهيرية باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء.