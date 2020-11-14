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قتلى وجرحى فى هجوم مسلح بمدينة شوليه الفرنسية

السبت، 14 نوفمبر 2020 08:56 م
قتلى وجرحى فى هجوم مسلح بمدينة شوليه الفرنسية الشرطة الفرنسية
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلنت وسائل إعلام فرنسية، مقتل شخصين وإصابة أخر، في هجوم وقع بمدينة شوليه التابعة لولاية مين-لوا.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن اعتداءا مزدوج وقع في شارع بمدينة شوليه في ولاية مين-لوار، أسفر عن مقتل شخصين، وإصابة أخر.

وقال المدعى العام للوكالة، إنه تم اعتقال شخص يحمل أسلحة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وفي أكتوبر الماضي تعرضت مدينة نيس الفرنسية لعملية إرهابية نفذه مهاجر تونسي يُدعى إبراهيم العيساوي حيث قام بمهاجمة كنيسة نوتردام طاعنًا رجلًا وامرأةً حتى الموت وقام أيضًا بنحر امرأة فوق عمر الستين من رقبتها كما أصابَ إثنين آخرين قبل أن تُطلق الشرطة الفرنسيّة النار عليه وتعتقله.

 


مدينة شولية

هجوم في مدينة شولية

فرنسا

ارهاب

اخبار فرنسا

هجوم فرنسا

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