فى اليوم العالمى للسكرى .. اعرف علامات الإصابة وإزاى تحمى نفسك من المرض

كتبت نهير عبد النبى

مرض السكر هو المرض الاكثر شيوعا ولايقتصر على فئة معينة ولكن يصيب الكبار والصغار والشباب ، قد تكون الاصابة بمرض السكر ناتجة عن العوامل الوراثية وقد تكون بسبب اتباع عادات غذائية خاطئة مع عدم ممارسة التمارين الرياضية باستمرار، وفى اليوم العالمى للسكر يقدم اليوم السابع أبرز علامات الإصابة به وكيف تحمى نفسك منه وفقا لما ذكره موقع mayoclinic

علامات الإصابة بمرض السكر



أعراض مرض السكري تعتمد على مقدار ارتفاع سكر الدم بعض الأشخاص، خاصة المصابين بمقدمات داء السكري من النوع الثاني، قد لا يعانون من الأعراض في البداية، داء السكري من النوع الأول، تميل الأعراض إلى الظهور بسرعة وتكون أكثر حدة.

بعض علامات وأعراض داء السكري من النوع الأول والنوع الثاني هي:



1:زيادة العطش.

2:كثرة التبوُّل.

3:الجوع الشديد.

4:فُقدان الوَزن غير المُبرَّر.

5:الإرهاق.

6:تَغَيُّم الرؤية.

7:القروح بطيئة الشفاء.

8:الالتهابات المتكررة، مثل الالتهابات الجلدية أو الالتهابات المهبلية.

يمكن أن يتطور داء السكري من النوع الأول في أي عمر، على الرغم من ظهوره غالبًا أثناء الطفولة أو المراهقة،و يمكن أن يتطور داء السكري من النوع الثاني، وهو النوع الأكثر شيوعًا، في أي عمر، على الرغم من أنه أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا.

لا يُمكن منع الإصابة بداء السكري من النوع الأول. لكن خيارات نمط الحياة الصحي نفسها التي تساعد في علاج مقدمات السكري والسكري من النوع الثاني والسكري الحملي، يمكن أن تساعد أيضًا في الوقاية منها وهى:

1:تناوَل الأطعمة الصحية، اختر الأطعمة التي تحتوي على معدل منخفض من الدهون والسعرات الحرارية ومعدل مرتفع من الألياف، ركِّز على الفاكهة، والخضروات، والحبوب الكاملة. اسعَ جاهدًا إلى تناول أطعمة متنوعة لمنع الإصابة بملل.

2:مارس المزيد من الأنشطة البدنية: اسعَ إلى ممارسة النشاط البدني متوسط الشدة لمدة 30 دقيقة في اليوم، استمتِع بنزهة سريعة يوميًّا. اركب دراجتك. داوِم على السباحة عدة أشواط. إذا كان التمرين لمدة طويلة لا يناسبك، فقسم مدة التمرين إلى فترات أقصر على مدار اليوم.

3:افقد الوزن الزائد: إذا كان وزنك زائدًا، فإن فقد 7 % من وزن جسمك على سبيل المثال، 14 رطلًا (6.4 كيلو جرامات) إذا كان وزنك 200 رطل (90.7 كيلو غرامات) يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بداء السكري.

4:الحفاظ على وزنكَ في نطاق صحي: ركِّز على تغييرات دائمة لعادات تناوُل الطعام وممارسة الرياضة. حفِّز نفسكَ عن طريق تذكُّر فوائد فقدان الوزن، مثل التمتع بقلب أكثر صحة والمزيد من الطاقة، وتحسين الثقة بالنفس.