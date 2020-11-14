فلسطين تسجل 10 وفيات و653 إصابة جديدة بـ "كورونا" خلال 24 ساعة

رام الله أ ش أ

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 10 وفيات و653 إصابة جديدة بفيروس كورونا و424 حالة تعاف خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الكيلة - فى التقرير اليومى للحالة الوبائية للفيروس بفلسطين، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - أن نسبة التعافى من فيروس كورونا فى البلاد بلغت 87.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.2%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة الفلسطينية إلى وجود 40 مريضًا فى غرف العناية المكثفة، بينهم 9 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.