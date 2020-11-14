فقدان 8 أشخاص فى انهيار طينى بجواتيمالا

رويترز

قالت السلطات اليوم السبت إن ثمانية لقوا حتفهم أو فقدوا في انهيار طيني في جواتيمالا بينما تتقدم العاصفة الاستوائية إيوتا صوب أمريكا الوسطى وذلك في أحدث كارثة يتسبب فيها موسم الأعاصير غير المسبوق هذا العام.

ومن المتوقع أن تشتد العاصفة إيوتا لتصير إعصارا أو أقل منه بقليل عندما تضرب منطقة ميسكيتو كوست في نيكاراجوا وهندوراس يوم الاثنين رغم أن أمريكا الوسطى لا تزال تتعافى من الدمار الذي ألحقه بها إعصار إيتا قبل اسبوعين.

وتسبب إيتا في فيضانات وانهيارات طينية أودت بحياة العشرات عبر جزء شاسع من ألأراضي يمتد من بنما إلى جنوب المكسيك.

ولم تتضرر منطقة أكثر من منطقة ألتا فيراباز حيث حدث انهيار جزئي في جبل على قرية قويجا وقتل ودفن عشرات السكان أحياء.

وفي وقت مبكر من صباح السبت قالت السلطات في جواتيمالا إن الانهيار الطيني دفن عشرة أشخاص في ولاية تشيكومولا بالقرب من الحدود مع هندوراس. وأنقذ العاملون في الطوارئ اثنين وانتشلوا ثلاث جثث حتى الآن ولا يزال خمسة مفقودين.

وحذر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير من أن إيوتا يمكن أن تتسبب في فيضانات "تهدد الحياة" عبر شمال كولومبيا وأمريكا الوسطى في وقت مبكر من يوم الاثنين. ومن المتوقع أن تكون سرعة الرياح خلال العاصفة 177 كيلومترا بينما تقترب من اليابسة.