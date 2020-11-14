"علوم الإسكندرية" تمنح درجة الدكتوراه والماجستير لـ9 طلاب

الإسكندرية أسماء على بدر

وافق مجلس كلية العلوم بجامعة الإسكندرية، المنعقد اليوم السبت، على منح 9 طلاب في العلوم درجتي الدكتوراه والماجستير.

وأوضح البيان الصادر عن الكلية اليوم، أن المجلس وافق على منح درجة الدكتوراه الفلسفة في العلوم لكل من الدكتورة سحر قاسم قائد قسم الرياضيات وعلوم الحاسب، والدكتورة أمل مسعد عنتر قسم الكيمياء، والدكتورة رحاب محمد قسم علم الحيوان.

وأضاف أن المجلس قرر منح درجة الماجستير في العلوم بأقسام الكلية المختلفة لعدد 6 من الباحثين بالكلية ومن خارجها.

وكان قد أعلن الدكتور هشام جابر، القائم بعمل رئيس جامعة الإسكندرية أن الدراسة مستمرة اليوم بجميع كليات ومعاهد الجامعة وفقا للجداول الدراسية المعلنة، ولا يوجد تعطيل للدراسة.