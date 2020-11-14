ضبط عاطلين أثناء خطف طفل بالدقهلية ويعترفان: كنا هنبيعه بسبب ضائقة مالية

الدقهلية فريق المحافظات

تمكن ضباط مباحث مركز المنزلة، من إلقاء القبض على عاطلين أثناء محاولة خطف طفل من داخل حفل زفاف بمدينة المنزلة شمال محافظة الدقهلية.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز المنزلة من ألاهالى، بضبط شابين أثناء محاولة خطف طفل من داخل حفل عرس بالمدينة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وتم ضبط شابين وبالفحص تبين أن الأول يدعى ناجى ع ال 14 سنة عامل خردة، ومقيم المنزلة، والثانى عصام ر 18 سنة، وله إعاقة حيث أن قدمه مبتورة، وتبين أنه من قرية كفر علام التابعة لمركز منية النصر، ومقيم المنزلة الجديدة، وقد سبق اتهامه من قبل فى أربع قضايا خطف والشروع فى خطف، وتبين وجود كدمات متفرقة بالجسم، نتيجة اعتداء الأهالى عليه، أثناء محاولة خطف أحد الأطفال.

وبسؤال محمد م ر تاجر مواشى، ومقيم بندر المنزلة، اتهم الاثنين بمحاولة خطف نجله محمد 4 سنوات تلميذ، حيث شاهدهم أثناء استدراجهم للطفل، وأن الإصابات نتيجة اعتداء الأهالى عليه بعد مطاردتهم لهم.

وبسؤال المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة، بغرض بيع الطفل لمرورهم بضائقة مالية، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.