ضبط المتهمين بسرقة 7.5 مليون جنيه بالإكراه من مدير شركة حديد فى قليوب

القليوبية - إبراهيم سالم

تمكن رجال المباحث بالقليوبية من كشف ملابسات واقعة سرقة مدير إحدى شركات الحديد بالإكراه بدائرة مركز شرطة قليوب، تحت تهديد السلاح، والاستيلاء منه على 7.5 مليون جنيه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد تلقيه بلاغا من مدير شركة لتجارة الحديد، بأنه أثناء قيادته سيارته الملاكى، وبحوزته 105 آلاف جنيها و32 شيكا مستحقة الدفع، بقيمة 7 ملايين جنيها خاصة بالشركة، فوجئ بقيام مجهولين يستقلان دراجة نارية بدون لوحات معدنية يرتديان كمامات طبية، بحوزة أحدهما فرد خرطوش- بإجباره على التوقف والاستيلاء منه على الحقيبة وبداخلها المبلغ المالى والشيكات وهربا.

وتم تشكيل فريق بحثى قاده اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية، وأسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة، وهم خفير فى الشركة وخفير آخر وعامل وكهربائى، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم.

وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا بارتكابهم الواقعة، وقرر المتهم الأول أنه نظرا لعمله خفيرا خصوصيا بالشركة ذاتها، محل عمل المجنى عليه، وعلمه بتحصيله مبالغ مالية وشيكات فى نهاية كل أسبوع، عقد العزم على سرقته، واستعان بباقى المتهمين لارتكاب الواقعة نظير اقتسامهم متحصلات السرقة فيما بينهم.

وأضاف، أنه عقب خروج المجنى عليه من الشركة، مستقلا سيارته، قام المتهمان الثانى والثالث بتتبعه، مستقلين الدراجة النارية قيادة المتهم الثانى، وقام المتهم الثالث بتهديده بالسلاح النارى والاستيلاء منه على المبلغ المالى والشيكات، وتم بإرشاد المتهمين ضبط المبلغ المالى والشيكات والسلاح النارى والدراجة النارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.