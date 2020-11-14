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صور.. الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته بجولة بالدرجات في شوارع ولاية ديلاوير

السبت، 14 نوفمبر 2020 11:35 م
صور.. الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته بجولة بالدرجات في شوارع ولاية ديلاوير الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته بجولة بالدرجات
كتب عبد الوهاب الجندى

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قام الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، بجولة بالدرجات، في شوارع ولاية ديلاوير، بصحبة زوجته وعدد من المرافقين له، وفق صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء.

وكان بايدن وزوجته جيل على الدراجة في ولاية ديلاوير، يقضي يتواجد الاثنان اليوم في منزلهما لقضاء العطلات في شاطئ ريهوبوث.

ولدى مروره بحشد من الصحفيين سأله أحدهم: "هل أنت قريب من تشكيل الحكومة؟" أجاب بايدن بـ"نعم"، لكنه لم يخض في التفاصيل، وفق ما نشرت "سي إن إن".

 

الرئيس الأمريكي المنتخب
الرئيس الأمريكي المنتخب

 

بايدن على الدراجة
بايدن على الدراجة

 

بايدن وزوجته
بايدن وزوجته

 

جو بايدن
جو بايدن

 

بايدن فى جولة بالداجة
بايدن فى جولة بالداجة

 

بايدن
بايدن

 

دراجة الرئيس الأمريكي
دراجة الرئيس الأمريكي

 

دراجة بايدن
دراجة بايدن

 

رفقاء بايدن
رفقاء بايدن

 


الرئيس الأمريكي جو بايدن

جو بايدن

زوجة بايدن

ولاية ديلاوير

فوز بايدن

الرئيس الامريكي الجديد

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