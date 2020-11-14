صور.. الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته بجولة بالدرجات في شوارع ولاية ديلاوير

كتب عبد الوهاب الجندى

قام الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، بجولة بالدرجات، في شوارع ولاية ديلاوير، بصحبة زوجته وعدد من المرافقين له، وفق صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء.

وكان بايدن وزوجته جيل على الدراجة في ولاية ديلاوير، يقضي يتواجد الاثنان اليوم في منزلهما لقضاء العطلات في شاطئ ريهوبوث.

ولدى مروره بحشد من الصحفيين سأله أحدهم: "هل أنت قريب من تشكيل الحكومة؟" أجاب بايدن بـ"نعم"، لكنه لم يخض في التفاصيل، وفق ما نشرت "سي إن إن".



الرئيس الأمريكي المنتخب



بايدن على الدراجة



بايدن وزوجته



جو بايدن



بايدن فى جولة بالداجة



بايدن



دراجة الرئيس الأمريكي



دراجة بايدن